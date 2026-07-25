Как вести себя при обнаружении дрона: памятка от администрации Краснодара

Как вести себя при обнаружении дрона: памятка от администрации КраснодараВ мэрии Краснодара выпустили рекомендации для жителей и туристов — там расписали, что делать, если заметили беспилотник или наткнулись на его обломки.
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