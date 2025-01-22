На Смоленщину не впустили турецкие груши с опасным возбудителем

Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. На минувшей неделе специалистам для проведения контроля поступили 20 тонн турецких груш, которые пытались ввезти через Республику Беларусь.
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