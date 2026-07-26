Ротенберг вернулся в родной город на черной «Волге». Вместе с Овечкиным! ХОККЕЙ. Матч Года

В субботу на гигантской «СКА-Арене» случилось то, чего в мировом хоккее не видели давно, а может, и вовсе никогда 23 тысячи зрителей, заполнившие крупнейшей в мире стадион, стали свидетелями не просто шоу, а настоящей битвы, завершившейся победой команды Михаила Сергачева над дружиной Артемия Панарина со счетом 10:9 по буллитам.