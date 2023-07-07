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Чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке

Чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке

Большой материал специализирующегося на африканской тематике журналиста Артема Блинова о том, чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке.

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Комментарии
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T
Tigra07
Правильный посыл - думать своей головой. Браво автору!
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18 час.
GriG Ms
С нашей обмямленной дипломатией из блатных русофобских сыняр , кто закрепит охрененные успехи музыкантов --- очередный афро-диктатор отменит всё от предыдущего вместе с вагнерами .... ?
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18 час.

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