Большой материал специализирующегося на африканской тематике журналиста Артема Блинова о том, чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке.
Чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке
Комментарии
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T
Tigra07
Правильный посыл - думать своей головой. Браво автору!
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18 час.
GriG Ms
С нашей обмямленной дипломатией из блатных русофобских сыняр , кто закрепит охрененные успехи музыкантов --- очередный афро-диктатор отменит всё от предыдущего вместе с вагнерами .... ?
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18 час.
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