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Парк имени Островского в Ступине полностью готов к зимнему сезону

Парк имени Островского в Ступине полностью готов к зимнему сезону

СТУПИНО, 8 октября, ФедералПресс. Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями проверил готовность парка культуры и отдыха имени Николая Островского к эксплуатации в холодное время года.

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