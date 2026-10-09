Парк имени Островского в Ступине полностью готов к зимнему сезону

СТУПИНО, 8 октября, ФедералПресс. Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями проверил готовность парка культуры и отдыха имени Николая Островского к эксплуатации в холодное время года.