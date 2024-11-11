Бордер-колли дали задание и они рассортировали уток на белых и черных

Пара заскучавших на ферме бордер-колли приметила стаю уток и начала гонять их как стадо овец. Этим умные собаки не ограничились — владелец с удивлением снял на видео, как умные овчарки не только сформировали две равные по количеству стаи, но и четко разделили птиц по цветам.