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Бордер-колли дали задание и они рассортировали уток на белых и черных

Бордер-колли дали задание и они рассортировали уток на белых и черных

Пара заскучавших на ферме бордер-колли приметила стаю уток и начала гонять их как стадо овец. Этим умные собаки не ограничились — владелец с удивлением снял на видео, как умные овчарки не только сформировали две равные по количеству стаи, но и четко разделили птиц по цветам.

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