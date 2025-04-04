Наталия Кошелева помогла предпринимателю в споре о кадастровой стоимости земельных участков и сохранении договора аренды

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Наталия Кошелева помогла предпринимателю решить вопрос с пересчетом кадастровой стоимости и тем самым сохранить договор аренды на земельный участок.
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