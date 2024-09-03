Бывший член британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что при президенте Владимире Путине Россия успешно преодолела кризис 1990-х годов и теперь является одной из самых успешных стран мира.
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