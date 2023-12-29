Фигурист Петр Чернышев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

В Москве открыты около 50 точек сбора подписей В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» известный фигурист Петр Чернышев высказался в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России.
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