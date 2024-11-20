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Царьград

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Визит Путина в Индию – важный знак для Запада: План по изоляции России провален

Визит Путина в Индию – важный знак для Запада: План по изоляции России провален

План англосаксов по изоляции России провален. Неоспоримое доказательство этого приводит агентство Bloomberg.

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Комментарии
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В
Валерий
Являясь свидетелями фейковой изоляции России, следует озаботиться мерами безопасности предстоящей поездки президента России в Индию. Не стоит забывать, что именно в этой стране сикхами была убита И.Ганди.
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16 час.

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