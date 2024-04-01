Эта беременная учительница 200 км по лесам и болoтам вела 3 225 детей, спасая их от угона в Германию.

Есть такие события, о которых нужно помнить всегда. К ним относится великая отечественная война. И о подвигах обычных советских граждан, которые, рискуя своей жизнью, спасали людей, обязательно надо вспоминать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии