«Цифровой каннибализм»: надвигается глубокий информационный кризис ИИ

Широкое внедрение ИИ, подкрепленное китайской моделью DeepSeek, может привести к информационному кризису, поскольку системы новой технологии все больше полагаются на контент, генерируемый сетью дата-центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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