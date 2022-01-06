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2022 год объявлен Годом исторической памяти.

2022 год объявлен Годом исторической памяти.

Главой государства подписан Указ №, согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти .

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