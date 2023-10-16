RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Бочкарёв: вокзал для магистрали Москва – Санкт-Петербург построят рядом с «Рижской»

Бочкарёв: вокзал для магистрали Москва – Санкт-Петербург построят рядом с «Рижской»

Вокзал высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируется построить вблизи станции метро «Рижская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх