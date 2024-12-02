Путин вывел активы «Балтики» из временного управления Росимущества

Пивоваренную компанию «Балтика» вывели из-под временного управления Росимущества, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, 2 декабря документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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