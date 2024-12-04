Медведи выползают из берлог в Карелии из-за аномально теплой погоды

Медведи-шатуны и другие последствия слишком теплой осени Минувшей осенью в Карелии были побиты сразу несколько температурных рекордов: сентябрь вписал себя в историю как самый теплый за всю историю наблюдений, 19 октября термометры в Петрозаводске показывали +13, ноябрь отличился несколькими ложными стартами зимы.
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