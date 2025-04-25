Мошенники придумали схему «Два звонка», чтобы узнавать о наличных дома у жертвы

В Сети распространилась мошенническая схема с двумя звонками. Как рассказала «Ленте.ру» эксперт СКБ «Контур» по информационной безопасности Екатерина Рудая, через нее злоумышленники получают информацию о наличных дома у жертвы, доступ к ее Госуслугам и данным карт.