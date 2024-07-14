Чудный город Детройт«Оказался наш отец не отцом, а сукою»Американская демократическая песенка о БайденеОпять в разговоре всплыл вопрос, как США докатились до жизни такой.
Роджерс: Причины упадка США
Комментарии
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Аудрюс
Помню еще на занятиях по научному коммунизму говорили о том, что крах мировой капиталистической системы неизбежен.... Скоро уж помирать, дождусь ли я этого краха?
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7 час.
Иосиф Калинин
Может, и голый.... Но, при этом, держит в руках весь мир. Что же тогда сказать обо всем этом мире?
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5 час.
ИК
Иосиф Калинин
Думаю, что не дождетесь.... Капиталистическая система сильна тем, что легко приспосабливается к реалиям, но, при этом, не теряет своей сути.
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5 час.
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