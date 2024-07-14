Роджерс: Причины упадка США

Аудрюс Помню еще на занятиях по научному коммунизму говорили о том, что крах мировой капиталистической системы неизбежен.... Скоро уж помирать, дождусь ли я этого краха?

Иосиф Калинин Может, и голый.... Но, при этом, держит в руках весь мир. Что же тогда сказать обо всем этом мире?