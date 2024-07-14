Роджерс: Причины упадка США

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Свежие комментарии

  • Виктор Гутман
    Я, инженер-механик и юрист с большим производственным стажем и опытом, поддерживаю Ваше предложение, полагаю его разу...И снова встали краны
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    Думаю, что не дождетесь.... Капиталистическая система сильна тем, что легко приспосабливается к реалиям, но, при этом...Роджерс: Причины ...
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Комментарии
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Аудрюс
Помню еще  на занятиях по научному коммунизму говорили о  том, что крах мировой капиталистической системы неизбежен....  Скоро уж помирать, дождусь ли я этого краха?
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7 час.
Иосиф Калинин
Может, и голый.... Но, при этом, держит в руках весь мир. Что же тогда сказать обо всем этом мире?
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5 час.
ИК
Иосиф Калинин
Думаю, что не дождетесь.... Капиталистическая система сильна тем, что легко приспосабливается к реалиям, но, при этом, не теряет своей сути.
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5 час.

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