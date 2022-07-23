В Совфеде назвали причины отказа США поставлять Украине дальнобойные ракеты

США больше не хотят играть в «русскую рулетку», изображая «супер-героев». Так сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала отказ Соединенных Штатов поставлять Украине ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью в 300 километров.