На Украине потребовали от Цукерберга разрешить призывать убивать русских

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг не должен запрещать публиковать призывы к убийству российских военных на платформе, считает аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк.
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