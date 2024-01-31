Турэксперт Лата: Москва вошла в число популярных направлений на Новый год

Волгоградская область, Красноярский край, Орловская, Пензенская, Архангельская и Оренбургская области, а также Камчатский край вошли в число популярных туристических направлений у россиян в период новогодних праздников, в этих регионах зафиксирован значительный рост числа бронирования отелей.