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По ком звонит колокол? ВКС РФ бьют по мозговым центрам американских лабораторий.

По ком звонит колокол? ВКС РФ бьют по мозговым центрам американских лабораторий.

Укро политолог и экономист с говорящей фамилией Олег Соскин, заявил«Путин принял решение эскалировать войну и наносить постоянные удары по Киеву, по центру принятия решений.

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