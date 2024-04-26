На границе Казахстана и России в Россию не пускают уроженцев Таджикистана

Патрушев: нелегальная миграция формирует предпосылки для распада страны«Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.