Адвокат шамана Габышева: «Он бодр и весел, но просит больше не отправлять ему книги Даниэля Дефо»

Россияне завалили якутского шамана Александра Габышева книгами про Робинзона Крузо. Об этом порталу Daily Storm сообщил его адвокат Алексей Прянишников после визита в новосибирскую психиатрическую больницу, где шаман проходит принудительное лечение.
Россияне завалили якутского шамана Александра Габышева книгами про Робинзона Крузо. Об этом порталу Daily Storm сообщил его адвокат Алексей Прянишников после визита в новосибирскую психиатрическую больницу, где шаман проходит принудительное лечение.
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