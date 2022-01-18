Телеканал RTVI

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Есть историческая аналогия))) - Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в казенном ...ЕСПЧ присудил €12...
  • Сергей Oблезов
    Думаю, что скоро Путин этому болтуну уши отрежет!«Никто никому не ...
  • Елена Бреслова
    жуткая смерть ангелочка...После убийства де...

Адвокат шамана Габышева: «Он бодр и весел, но просит больше не отправлять ему книги Даниэля Дефо»

Адвокат шамана Габышева: «Он бодр и весел, но просит больше не отправлять ему книги Даниэля Дефо»

Россияне завалили якутского шамана Александра Габышева книгами про Робинзона Крузо. Об этом порталу Daily Storm сообщил его адвокат Алексей Прянишников после визита в новосибирскую психиатрическую больницу, где шаман проходит принудительное лечение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх