Туризм по-индийски: что пугает и удивляет россиян на Индостане

Свердловчане Наталья и Сергей Очинян уже более 15 лет подолгу путешествуют по Индии. Они поделились своими наблюдениями о том, как организован внутренний туризм в самой многочисленной стране мира, какие особенности имеет, как за последние годы у индийцев изменилось отношение к отдыху внутри страны.