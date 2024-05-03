По мнению учёных, интенсивное расширение спутниковой сети Starlink повышает рис...

По мнению учёных, интенсивное расширение спутниковой сети Starlink повышает риск столкновений в космосеSpaceX сейчас имеет около 5900 спутников Starlink на низкой околоземной орбите, но хочет запустить 30 000, что создаёт потенциальные проблемы с безопасностью, поскольку пространство вокруг планеты становится всё более перегруженным.
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