По мнению учёных, интенсивное расширение спутниковой сети Starlink повышает рис...

По мнению учёных, интенсивное расширение спутниковой сети Starlink повышает риск столкновений в космосеSpaceX сейчас имеет около 5900 спутников Starlink на низкой околоземной орбите, но хочет запустить 30 000, что создаёт потенциальные проблемы с безопасностью, поскольку пространство вокруг планеты становится всё более перегруженным.