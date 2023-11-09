Российский рынок снижается, продают "Северсталь"

Российский рынок открыл торги в четверг, 9 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,11% до 3241,84 пункта, индекс РТС просел на 0,35% до 1109,14 пункта.