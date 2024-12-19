В Смоленской области медицинская авиация спасла более 100 человек

Василий Анохин: «Авиамедицинские бригады оперативно доставляют тяжелых пациентов в больницы при чрезвычайных происшествиях или из труднодоступной местности» В 2024 году смоленская санитарная авиация совершила 98 вылетов и сохранила жизни более 100 человек.