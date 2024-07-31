NYT: Украина призывает тысячи плохо подготовленных солдат

Прибытие большого количества новобранцев на фронт в ближайшие недели ожидается на Украине, однако большинство из них плохо обучены и физически не подготовлены к боевым действиям, пишет 31 июля издание The New York Times.
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