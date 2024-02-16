Как основали крепость Верный – крупнейший город Казахстана Алматы

Произошло это 170 лет назад, а именно 16 февраля 1854 года.Основание крепости Верный. фото: vk.com--> Между Россией и Средней Азией, которую сейчас зачем-то все чаще называют, на западный манер, Центральной, издревле сложились особые отношения.