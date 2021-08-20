Зеленский сравнил "Северный поток - 2" с плохим кино

Артем ЧирковПолитикаЗеленский сравнил "Северный поток - 2" с плохим кино "Северный поток - 2", как плохое кино. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировВ подобных ситцациях считать свои потери по логике могут здесь лишь покупатель и продавец. Посредники (к тому же с большим гонором), как рудименты, тут, как правило, никого не интересуют.))) Поэтому Зеленка пусть развивается, блин, как артист...Ну или как пианист там, наконец...))) Все остальные амплуа, к его большому сожалению, им там будут использованы ,как говорят, увы, впустую.)))Комментировать
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