Мировое обозрение

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Зеленский сравнил "Северный поток - 2" с плохим кино

Зеленский сравнил "Северный поток - 2" с плохим кино

"Северный поток - 2", как плохое кино. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Влад Владимиров
В подобных ситцациях считать свои потери по логике могут здесь лишь покупатель и продавец. Посредники (к тому же с большим гонором), как рудименты, тут, как правило, никого не интересуют.))) Поэтому Зеленка пусть развивается, блин, как артист...Ну или как пианист там, наконец...))) Все остальные амплуа, к его большому сожалению, им там будут использованы ,как говорят, увы, впустую.)))

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