Шон Пенн нелестно высказался о феминизированных мужчинах

Актер и режиссер Шон Пенн назвал феминизированных мужчин носителями «гена трусости». Фото: The Hollywood Reporter В беседе с журналистом Independent Пенн отметил, что некоторые мужчины перенимают женскую модель поведения из-за «гена трусости».
Актер и режиссер Шон Пенн назвал феминизированных мужчин носителями «гена трусости». Фото: The Hollywood Reporter В беседе с журналистом Independent Пенн отметил, что некоторые мужчины перенимают женскую модель поведения из-за «гена трусости».
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