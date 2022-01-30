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Шон Пенн нелестно высказался о феминизированных мужчинах

Шон Пенн нелестно высказался о феминизированных мужчинах

Актер и режиссер Шон Пенн назвал феминизированных мужчин носителями «гена трусости». Фото: The Hollywood Reporter В беседе с журналистом Independent Пенн отметил, что некоторые мужчины перенимают женскую модель поведения из-за «гена трусости».

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