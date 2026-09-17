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Экспертный клуб обсудил попытки Запада дискредитировать выборы

Экспертный клуб обсудил попытки Запада дискредитировать выборы

Серафим Иванов, депутат МО Адмиралтейский, участник СВО "Выборы в России сорвать невозможно ввиду абсолютного доверия народа Президенту Путину, его партии и его политическому курсу.

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