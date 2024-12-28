Как приготовить десерт за 10 минут: 5 сладких рецептов для микроволновки

Внезапно захотелось побаловать себя и своих близких чем-то сладеньким, но банальные батончики и конфетки из супермаркета, впрочем, как и приготовление торта - не вариант? Тогда пришло время испытать на деле, а не на словах рецепты десертов в микроволновке, на приготовление которых уйдёт от силы десять-пятнадцать минут.