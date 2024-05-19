RT: бойцы ВС РФ при штурме позиций ВСУ у села Красного пробирались через трупы Бойцы Вооруженных сил (ВС) России при штурме позиций ВСУ у села Красного под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через трупы врага.
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