Российские бойцы раскрыли подробности штурма позиций ВСУ

RT: бойцы ВС РФ при штурме позиций ВСУ у села Красного пробирались через трупы Бойцы Вооруженных сил (ВС) России при штурме позиций ВСУ у села Красного под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через трупы врага.