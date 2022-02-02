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В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине

В журнале "Военная мысль" раскрыли, когда США могут начать войну на Украине

"Военная мысль": США могут начать войну на Украине, когда оформится коалиция из стран НАТО © REUTERS / Valentyn Ogirenko Государственный флаг США в Киеве США могут посчитать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, готовых воевать с Россией, об этом говорится в статье в журнале "Военная мысль", выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских Вооруженных сил.

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