Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 20 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 20 сентября с 8:00 до 10:00 бензин по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АТАН АЗС-21 — улица Кечкеметская, 184Б · АИ-95 — наличные АТАН АЗС-23 — Объездная улица, 11 (радиорынок) · АИ-95 — наличные АТАН АЗС-24 — улица Бородина, 67 · АИ-95 — наличные АТАН АЗС-26 — проспект Победы, 211 (поворот на Кубанку) · АИ-95 — наличные АТАН АЗС-29 — Объездная дорога, 22 (ФМ) · АИ-95 — наличные АТАН АЗС-56 — улица Беспалова / улица Г.