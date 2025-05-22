РИА Новости/Алексей Куденко Еще до террористического переворота на Украине слыхал я жалобы наших производственников: переставили в цеху импортный станок – а он работать перестал; пожаловались производителю – тот сказал, что передвигать станок могут только фирменные наладчики, а чтоб другим неповадно было, вставлен датчик спутниковой геолокации, отключающий станок при передвижении.