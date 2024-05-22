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Олег Комаров выпустил книгу «Преодоление»

Олег Комаров выпустил книгу «Преодоление»

Вышла книга «Преодоление» – сборник публикаций лидера ПАРТИИ ДЕЛА в Саратовской области, доктора экономических наук, профессора Олега Комарова«Думаю, многие со мной согласятся, что 2023 год был довольно трудным с негативными тенденциями в экономике, — пишет в предисловии Олег Комаров.

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