Олег Комаров выпустил книгу «Преодоление»

Вышла книга «Преодоление» – сборник публикаций лидера ПАРТИИ ДЕЛА в Саратовской области, доктора экономических наук, профессора Олега Комарова«Думаю, многие со мной согласятся, что 2023 год был довольно трудным с негативными тенденциями в экономике, — пишет в предисловии Олег Комаров.