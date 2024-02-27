10 лет "Вежливым людям"

10 лет назад вышел пост в Живом Журнале https://colonelcassad.livejournal.com/1440088.html про "Вежливых людей" с которого стартовал известный мем "Вежливые люди" сопровождавший сверхэффектную операцию ВС РФ по ликвидации группировки ВСУ и ВМСУ в Крыму.