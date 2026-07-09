Теория итеративного поиска в нейросетях: когда самокоррекция дает экспоненциальный выигрыш

Исследователи разработали теоретическую основу для анализа in-context search — механизма, позволяющего большим языковым моделям (LLM) итеративно улучшать свои ответы через этапы генерации, критики и исправления.
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