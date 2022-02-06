Общественник Юрий Коробов назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых

Общественный деятель, член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Коробов в комментарии ФАН назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог».
Общественный деятель, член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Коробов в комментарии ФАН назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог».
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