МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 480 подписчиков

Нанесен удар ФАБами с УМПК по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Нанесен удар ФАБами с УМПК по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Корректируемые авиабомбы ФАБ-500 на Су-34. Иллюстрация: Минобороны РФ ВС России нанесли удар по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх