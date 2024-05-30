В ДНР введен режим ЧС

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг, 30 мая, ввел «до особого распоряжения» на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением и частичной гибелью посевов из-за непогоды, – сообщает агентство ДАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии