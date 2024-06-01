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Аким Мангистауской области встретился с депутатами Парламента

Аким Мангистауской области встретился с депутатами Парламента

1 июня аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел встречу  с депутатами Сената Парламента Республики Казахстан Бекболом Орынбасаровым,  Суиндиком Алдашевым,  депутатами Мажилиса Парламента РК Едилем Жанбыршыным, Саматом Мусабаевым, передает InAktau.

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