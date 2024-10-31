Верховный суд продлил арест обвиняемых в громком убийстве семи человек в селе Деревянное в Карелии

Рассмотрение громкого дела Бочкарева и Софонова начнется уже 12 ноября в закрытом режиме. О продлении ареста до 15 апреля 2025 года для троих обвиняемых по делу о так называемой «резне в Деревянном» сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.