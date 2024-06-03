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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алип о том, что разбил голову Кубком России: «Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок»

Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник «Зенита», ставший автором победного гола на 95-й минуте, разбил себе голову трофеем – крышка кубка упала Алипу на голову в момент, когда футболист поднял его над головой.

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