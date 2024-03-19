Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 19 марта

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 19 марта. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Ярославском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском, Осташковском и Щелковском шоссе.
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