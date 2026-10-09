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Регионы России

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Мосгорсуд запретил Servers Tech Fzco распространять фильм «Последний богатырь. Колобок»

Мосгорсуд запретил Servers Tech Fzco распространять фильм «Последний богатырь. Колобок»

Решение суда было принято после обращения кинокомпании, защищающей исключительные права на аудиовизуальное произведение, в связи с нелегальным размещением фильма на онлайн-платформе kinotanya.

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