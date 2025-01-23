Зачем в Бельгии сделали ароматизатор с запахом человеческих костей?

Необычная разработка нужна для обучения служебных собак. Бельгийский ученый-химик Клемент Мартин разработал ароматизатор, имитирующий запах сухих человеческих костей, чтобы облегчить работу служебных собак в поиске жертв преступлений и пропавших людей.
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